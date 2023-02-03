В НБУ рассказали об еще одной неприятности для страны

Главное: Объем частных переводов в Украину снизится. Прогноз НБУ.

Детали: В НБУ сообщили нерадостную новость. Финансовый регулятор прогнозирует, что объем частных переводов в Украину в ближайшие годы снизится.

Так, на 2023-й год прогноз был ухудшен с 16,4 до 15,9 миллиардов долларов.

В то же время на 2024-й год прогноз повысили с 13,8 до 15 миллиардов долларов.

Наконец, в 2025-м году ожидается объем 14,8 миллиарда долларов.

В тему: Названы объемы денежных переводов в Украину из-за границы в прошлом году.