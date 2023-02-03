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Новости > На эти выходные в Украине ожидаются крепкие морозы

На эти выходные в Украине ожидаются крепкие морозы

Александр Панько
03.02.23 16:29
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На эти выходные в Украине ожидаются крепкие морозы

Главное: В Украине меняется погода. Ожидаются морозы.

Детали: Морозы ожидаются в Украине в ближайшие выходные, 4-5 февраля. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Синоптики говорят, что в ближайшие три дня по стране ожидается небольшой снег.

Отмечается, что на Закарпатье и Прикарпатье местами прогнозируется значительный снег и метель.

На юге Украины местами ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду, на дорогах образуется гололедица.

Информируется, что температура воздуха в ближайшую ночь опустится до 1-7 градусов мороза, а днем будет от 3 мороза до 2 тепла. В южнох регионах – до плюс 5.

Кроме этого, как стало известно, 5-6 числа температура воздуха ночью опустится до минус 5-10, а днем будет от 6 мороза до 0. При этом в Карпатах и на Закарпатье ночью прогнозируют 12-17 мороза, а днем ​​минус 6-11.

Украинцев предупреждают, что значительная снеголавинная опасность (третий уровень) в связи со снегопадами сохранится 3-5 февраля на высокогорье Ивано-Франковской, а также в восточной части Закарпатской областей. В то же время умеренная снеголавинная опасность (второй уровень) в эти же дни будет в горах Львовской области.

Сообщается, что возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин.

В тему: В Киеве пошел очень густой снег.

Тэги: общество, погода, погодные условия, синоптики, новости Украины

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