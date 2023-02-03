Месси рассказал, сколько еще планирует играть в футбол

Главное: Аргентинский нападающий Лео Месси обозначил свои планы на будущее. Он заявил, что пока не планирует вешать бутсы на гвоздь.

Детали: Лионель Месси не планирует заканчивать профессиональную карьеру футболиста. По словам аргентинского форварда, он планирует выступать, пока у него будут силы и это будет приносить удовольствие.

Тем не менее, 35-летний игрок ПСЖ пока что не знает, сможет ли поехать на следующий чемпионат мира, ведь он стартует еще не скоро.

«Я не знаю, я всегда говорил, что мне кажется, что поехать туда будет очень трудно из-за возраста. Я люблю играть в футбол, мне нравится то, что я делаю, и пока я в форме, чувствую себя хорошо и продолжаю получать от этого удовольствие, я буду это делать. Но, похоже, до следующего чемпионата мира еще далеко. Я не хочу опережать события. Но я говорю и буду повторять: мне кажется, это будет сложно в силу возраста и времени. Но это зависит от того, как пойдет моя карьера. Скоро мне исполнится 36 лет, я посмотрю, куда движется моя карьера, решу, что мне делать дальше. Все зависит от многих вещей», — приводит слова Месси Ole.

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