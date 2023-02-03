Германия поставит в Украину еще одну партию танков Leopard

Главное: Германия разрешила передать Украине танки Leopard 1. Точное количество машин пока не уточняется.

Детали: Власти Германии приняли принципиальное решение разрешить предприятиям военно-промышленного комплекса передать Украине танки Leopard 1 из их запасов. Об этом сказал спикер федерального правительства Штеффен Гебештрайт на брифинге в Берлине, сообщает Укринформ в пятницу, 3 февраля.

«Могу подтвердить, что есть разрешение. Больше я пока не могу сказать», — сказал Гебештрайт и добавил, что подробности будут сообщены в ближайшее время.

Он уточнил, что со соответствующей инициативой к правительству обратились представители промышленности: у них есть такие танки, и они готовы их передать. Но для этого нужно одобрение.

Leopard 1 — первый основной боевой танк, который производили для немецкой армии с середины 1960-х до середины 1980-х годов. Всего было выпущено более 6,5 тысяч таких машин — из них свыше 4,7 тысяч основных боевых танков и более 1,7 тысяч вспомогательных и ПВО-машин.

Известно, что танки Leopard 1 не находятся на вооружении Бундесвера с 2003 года.

В тему: Бельгия хочет купить для Украины танки Leopard 1 у известного торговца оружием.