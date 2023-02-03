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Новости > Олимпиаду-2024 могут бойкотировать около 40 стран

Олимпиаду-2024 могут бойкотировать около 40 стран

Александр Панько
03.02.23 15:15
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Олимпиаду-2024 могут бойкотировать около 40 стран

Главное: В случае допуска российских и белорусских участников, к бойкоту Олимпийских игр в Париже сможет присоединиться такое число стран, что это сделает бессмысленным их проведение.

Детали: Коалиция стран, которые будут бойкотировать Олимпиаду в Париже в случае допущения РФ и Беларуси, может достигнуть 40 стран. Об этом заявил министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук, передает BBC.

Министр отметил, что к коалиции могут присоединиться, в частности, США, Великобритания и Канада. Бортничук считает, что такого количества будет достаточно, чтобы сделать проведение соревнований бессмысленным.

В тему: Зеленский обратился к Макрону по поводу участия россиян в парижской Олимпиаде.

Тэги: Россия, Польша, Олимпийские игры, Париж, Олимпиада, спорт, бойкот, Беларусь, Олимпиада-2024

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