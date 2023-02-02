Сурок Тимка III «сообщил», когда в Украину придет весна

Главное: Зима в Украине будет долгой. Появился прогноз сурка Тимки III.

Детали: Похоже, нынешняя зима в Украине будет долгой. Такой прогноз «дал» степной сурок Тимка III, живущий на биологической станции Харьковского национального университета им. Каразина в селе Гайдары.

Как передает «Интерфакс-Украина», зверек не увидел своей тени, когда его достали из домика 2 февраля, потому что небо затянуто тучами.

Его смотритель Владимир Ронкин пояснил: «Тимка сказал, что весна наступит обязательно. Но не раньше, чем через шесть недель».

Отмечается, что на университетской биостанции День сурка отмечают с 2004-го года.

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