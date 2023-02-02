В Японии впервые за двадцать лет… вырос уровень преступности

Главное: Уровень преступности в Японии растет. Впервые за двадцать лет.

Детали: Впервые за двадцать лет уровень преступности в Японии вырос. Об этом информирует Национальное полицейское агентство.

В 2022-м году было зарегистрировано 601,39 тысячи преступлений – это сразу на 5,9% больше, чем было годом ранее.

Информируется, что выявили 115,73 тысячи инцидентов, в которых могли быть совершены преступные действия в отношении несовершеннолетних, а также 84,5 тысячи случаев домашнего насилия.

Кроме этого рост наблюдался по числу финансовых преступлений, в частности, мошенничества.

Правоохранители говорят, что в прошлом году общий ущерб пострадавших в результате финансовых преступлений достиг около 281 миллиона долларов, показав рост на 28,2%.

Также зафиксирован рост на 57,5% числа требований выплаты выкупа в ходе кибератак.

Число тяжких преступлений выросло на 8,1% до 9,54 тысячи.

Эксперты говорят, что статистика демонстрирует постепенный рост числа преступлений с весны прошлого года, это может быть связано со снятием ограничений по коронавирусу.

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