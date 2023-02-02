Германия построит «многослойный» противоракетный щит для защиты себя и соседних стран

Главное: Германия построит «многослойный» противоракетный щит. Он будет защищать и соседние страны.

Детали: Правительство Германии намерено создать «многослойный» противоракетный щит, который будет состоять из нескольких систем ПВО разного производства. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам источников, на новый комплекс уйдет около 17 млрд евро. Правительство Германии обсуждает с Diehl Defence покупку восьми противоракетных систем IRIS-T, также идут переговоры с Israel Aerospace Industries о поставке систем Arrow 3 и нескольких американских комплексов Patriot.

По данным источников агентства, перспективный противоракетный щит будет защищать Германию и соседние страны. Пресс-секретарь Минобороны Германии подтвердила только факт переговоров о поставке систем IRIS-T.

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