Инсайдер назвал дату боя Усик — Фьюри

Главное: Бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри должен состояться 29 апреля. Команды боксеров пока продолжают переговоры, обсуждая место проведения поединка за звание абсолюта.
Детали: Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик в своем ближайшем бою должен встретиться в ринге с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри, определив абсолюта в дивизионе.
Как сообщает инсайдер ESPN Майк Коппинджер, поединок украинского и британского бойцов запланирован на 29 апреля.
Пока стороны продолжают обсуждать место организации боя. Основным вариантом на данный момент является Саудовская Аравия, а запасным — стадион Уэмбли в Лондоне.
«Тайсон Фьюри и Александр Усик продолжают переговоры по бою за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе, который запланирован на 29 апреля. Усик закрыл свою часть соглашения с саудитами, и теперь очередь за Фьюри. Если нет, бой может пройти на Уэмбли. Рамадан заканчивается 21 апреля», — написал Коппинджер.
В тему: Фьюри уже нашел замену Усику на случай отмены боя.