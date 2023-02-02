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Новости > Инсайдер назвал дату боя Усик — Фьюри

Инсайдер назвал дату боя Усик — Фьюри

Александр Панько
02.02.23 15:43
162
Инсайдер назвал дату боя Усик — Фьюри

Главное: Бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри должен состояться 29 апреля. Команды боксеров пока продолжают переговоры, обсуждая место проведения поединка за звание абсолюта.

Детали: Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик в своем ближайшем бою должен встретиться в ринге с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри, определив абсолюта в дивизионе.

Как сообщает инсайдер ESPN Майк Коппинджер, поединок украинского и британского бойцов запланирован на 29 апреля.

Пока стороны продолжают обсуждать место организации боя. Основным вариантом на данный момент является Саудовская Аравия, а запасным — стадион Уэмбли в Лондоне.

«Тайсон Фьюри и Александр Усик продолжают переговоры по бою за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе, который запланирован на 29 апреля. Усик закрыл свою часть соглашения с саудитами, и теперь очередь за Фьюри. Если нет, бой может пройти на Уэмбли. Рамадан заканчивается 21 апреля», — написал Коппинджер.

В тему: Фьюри уже нашел замену Усику на случай отмены боя.

Тэги: бокс, спорт, Тайсон Фьюри, Александр Усик

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