В Украину идет серьезнoе похолодание

Главное: На следующей неделе в Украину придут морозы. После 12-13 февраля погода может измениться.

Детали: Холодный воздух с севера принесет в Украину похолодание и ночные морозы до 13 градусов. Об этом сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

«На следующей неделе в Украине преимущественно будут морозы, как ночью, так и днем. Ночная температура от 8 до 13 градусов мороза — самое низкое значение, а дневная от 1 до 7 градусов ниже нуля», — сказала она, отметив, что в начале следующей недели 5-6 февраля ожидается небольшой снег.

По ее словам, ориентировочно морозная погода продлится до 12-13 февраля, после чего «можно надеяться на изменение ситуации» и «повышение температуры».

Голеня сообщила, что морозы связаны с поступлением холодного воздуха с севера. Уже в конце этой недели Украина окажется в поле повышенного давления. «Поэтому начнутся прояснения, и ночью это приведет к дополнительному охлаждению», — сказала она.

По ее словам, в Карпатах на следующей неделе минимальная температура может упасть до 18 градусов мороза.

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