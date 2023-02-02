Украинцев предупредили о подготовке РФ к новому ракетному удару

Главное: Россия может готовиться к новому ракетному удару по Украине. Наталья Гуменюк сказала, что на это указывает.

Детали: Российские войска могут готовиться к нанесению нового ракетного удара по Украине. Это указывают маневры врага в Черном море. Об этом заявила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

«Сейчас корабельная группировка продолжает маневры и переформатирование. Мы наблюдаем, что уменьшилось общее количество корабельной группировки. На данный момент — это 10 единиц, среди которых остался лишь один надводный ракетоноситель, остальные же зашли в пункты базирования, что может свидетельствовать, скорее, об определенной подготовке», — рассказала Гуменюк.

Поскольку, как объяснила она, уже не раз наблюдалась такая последовательность действий оккупантов.

«Они определенное время играют мышцами в море, демонстрируют свое присутствие и контроль ситуации, а затем заходят в пункты базирования, как правило, готовясь к маневрам по массированному ракетному удару», — отметила Гуменюк.

При этом она отметила, что на этот раз шторм не мешает врагу держать корабли на боевом дежурстве в море, что в очередной раз может свидетельствовать о подготовке РФ.

На уточняющий вопрос, готовятся ли россияне к очередному ракетному удару, она ответила: «Вполне вероятно».

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