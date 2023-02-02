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Новости > Оккупанты ведут разведку и готовятся к наступлению, — Генштаб

Оккупанты ведут разведку и готовятся к наступлению, — Генштаб

Александр Панько
02.02.23 09:13
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Оккупанты ведут разведку и готовятся к наступлению, — Генштаб

Главное: В течение минувших суток враг продолжал попытки продвижения на четырех направлениях, несмотря на большие потери. ВСУ отразили атаки оккупантов в районах 14 населенных пунктов.

Детали: Войска РФ активно ведут разведку и готовятся к наступлению на отдельных направлениях. Об этом 2 февраля сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке.

Отмечается, что, несмотря на большие потери, враг продолжает попытки наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За прошедшие сутки ВСУ отразили атаки оккупантов в районах 14 населенных пунктов: Новоселовское, Площанка, Невское, Червонопоповка, Диброва, Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Спорное, Белогоровка, Васюковка, Благодатное, Красная Гора, Бахмут и Клещиевка Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Под обстрелы попали населенные пункты Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

На Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях враг вел обстрелы мирных городов и сел из разных видов оружия.

За сутки 1 февраля противник нанес шесть ракетных ударов, четыре из которых по гражданской инфраструктуре Славянска, Краматорска и Дружковки Донецкой области, а также четыре авиационных удара. Кроме того, совершил 73 обстрела из реактивных систем залпового огня.

«Угроза российских авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине», — подчеркнули в Генштабе.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили пункт управления, три района сосредоточения живой силы противника и склад горюче-смазочных материалов.

В тему: США могут передать Украине дальнобойные ракеты для установок HIMARS.

Тэги: Россия, Генштаб, оккупанты, ВСУ, война в Украине

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