Макрон озвучил условия для передачи Украине истребителей

Главное: Во Франции заявили, что не имеют запретов по передаче Киеву истребителей. Но имеют два условия.

Детали: Во Франции не исключают передачу Украине истребителей при определенных условиях. Об этом во время пресс-конференции в Гааге в понедельник, 30 января, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает BFM TV.

Так, отвечая на вопрос журналистов по этому поводу, Макрон сказал, что «в принципе, ничего не запрещено».

При этом он перечислил несколько условий, на которые Париж будет обращать внимание при принятии подобных решений.

По словам Макрона, помощь Украине не должна вызывать эскалацию или же «ослаблять французскую армию».

«Мы будем рассматривать это в каждом конкретном случае», — сказал он.

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