Аналитики говорят, что Россия готовит новое наступление

Главное: РФ готовит новое наступление в Украине. Об этом говорят в Институте изучении войны.

Детали: Россия готовит новое большое наступление в Украине. Об этом говорят аналитики Института изучении войны.

Они акцентируют внимание на том, что накануне секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что нет никаких признаков того, что Кремль готовится к мирным переговорам, и что все указывает на противоположное.

Как ожидается, РФ может мобилизовать до 200 тысяч солдат и продолжает закупать оружие и боеприпасы за счет увеличения внутреннего производства и партнерства с авторитарными государствами, такими как Иран и КНДР.

В то же время, как сказал председатель Совета резервистов ВСУ Иван Тимочко, российские войска усиливают свою группировку на Донбассе в рамках ожидаемого наступления.

Эксперты считают, что эти заявления подтверждают их предварительный прогноз, что российские войска создают условия для начала наступления, вероятно, в Луганской области в ближайшие месяцы.

Резюмируется, что РФ задействовала еще не все резервы в войне против Украины.

В тему: Россия готовится к новому наступлению.