Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 127,5 тысяч солдат

Главное: РФ потеряла в войне 127,5 тысяч солдат. Уничтожено 3 201 танк.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ рассказал о потерях россиян на вторник, 31 января.

Сообщается, что погибли уже 127,5 тысяч солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 3 201 танк, 6 378 боевых бронированных машин, 2 197 артиллерийских систем, 454 реактивные системы залпового огня, 221 средство ПВО, 293 самолета, 284 вертолета, 1 951 БПЛА оперативно-тактического уровня, 796 крылатых ракет, 18 кораблей/катеров, 5 048 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 200 единиц специальной техники.

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