В Мелитополе кадыровцы изнасиловали пропагандистку НТВ и избили оператора, — соцсети

Главное: Пропагандистский канал заявил о том, что в оккупированном Мелитополе «бойцы батальона Ахмат» изнасиловали их журналистку. А также избили оператора.

Детали: «Кадыровцы» во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области изнасиловали российскую пропагандистку с телеканала НТВ, а также избили оператора. Об этом сообщает российский Telegram-канал «Ищи своих» в понедельник, 30 января.

В России запретили освещать это происшествие в новостях, чтобы не дискредитировать армию РФ. Однако телеканал обратился в следственный комитет РФ. В частности, в Сети обнародовано якобы обращение российской телекомпании НТВ к следственному комитету РФ с просьбой помочь в расследовании преступлений, совершенных против их съемочной группы.

В этом заявлении сказано, что их журналистка Ольга З. и оператор Артем Эпифанов находились в городе по редакционному заданию.

Российские пропагандисты 17 января ужинали в ресторане Воронцовский, когда на них напали мужчины в камуфляжной форме, представившиеся «бойцами батальона Ахмат».

В результате инцидента оператор Эпифанов получил травмы средней тяжести, а сотрудницу пропагандистского телеканала изнасиловали.

В обращении также отмечается, что органы правопорядка, подконтрольные оккупантам, отказались расследовать это дело. Гауляйтер оккупированной части региона Украины Евгений Балицкий не ответил на обращение.

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