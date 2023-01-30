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Новости > Россия готовится к новому наступлению, — Столтенберг

Россия готовится к новому наступлению, — Столтенберг

Агата Кловская
30.01.23 16:32
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Россия готовится к новому наступлению, — Столтенберг

Главное: Йенс Столтенберг заявил, что сейчас никто не знает, когда закончится война в Украине. Напротив, наблюдается подготовка России к новому наступлению.

Детали: В НАТО не видят никаких признаков того, что глава Кремля Владимир Путин изменил свои цели в войне против Украины. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Институте перспективных исследований CHEY в Сеуле.

«Сегодня никто не может сказать, когда закончится война. Но что мы знаем точно, то это то, что эта агрессивная война, спровоцированная Путиным. Он решил вторгнуться в другую страну, суверенное демократическое государство в Европе и может положить конец войне уже сегодня. Но проблема в том, что мы не видим никаких признаков того, что он и власть в Москве готовятся к миру», — заявил Столтенберг.

По его словам, сейчас наблюдается совершенно противоположное действия РФ.

«Мы видим, что они готовятся к новому наступлению, что они мобилизуют больше солдат, более 200 000 человек, а возможно даже больше. Что они активно наращивают вооружение и боеприпасы», — говорит Столтенберг.

Генсек также отметил, что РФ наращивает свой арсенал и благодаря поддержке других авторитарных государств, таких как Иран и Северная Корея.

«И самое главное, мы не видим никаких признаков того, что президент Путин изменил свою общую цель этого вторжения, которая состоит в том, чтобы контролировать соседа, контролировать Украину. Итак, пока это так, мы должны быть готовы к долгому пути», — подчеркнул. Столтенберг.

В свою очередь он акцентировал внимание на важности не допустить того, чтобы Путин победил в войне, поскольку это будет трагедия не только для украинцев, но и опасно для цивилизованного мира.

«Поэтому столь важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину. Я приветствую поддержку со стороны союзников НАТО, партнеров и Республики Корея, и мы должны быть готовы», — сказал Столтенберг.

В итоге генсек НАТО допустил, что, скорее всего, «эта война на каком-то этапе закончится за столом переговоров».

«Но что мы знаем точно, так это то, что происходящее за этим столом неразрывно связано и полностью зависит от ситуации на поле боя. Поэтому, если мы действительно хотим, чтобы Украина победила как суверенное, независимое государство в Европе, нам нужно ее поддержать. Пока Путин верит, что может победить на поле боя, он не сядет за стол переговоров. Парадокс в том, что на самом деле военная поддержка Украины — это лучший способ добиться мирного переговорного решения в войне», — добавил Столтенберг.

В тему: Генсек НАТО признался, что не знает, когда завершится война в Украине.

Тэги: Украина, общество, Россия, НАТО, война в Украине

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