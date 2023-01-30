ВОЗ продолжила действие глобальной чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Главное: В мире продлен режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса. За последние восемь недель по меньшей мере 170 000 человек умерли во всем мире из-за COVID.

Детали: Всемирная организация здравоохранения в понедельник, 30 января, решила продлить официально статус пандемии коронавируса как глобальной чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает AP.

При этом, выступая на открытии ежегодного заседания Исполнительного совета ВОЗ, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что «несомненно, сейчас мы находимся в гораздо лучшей ситуации», чем год назад — когда высокотрансмиссивный вариант Омикрон был на своем пике.

Однако он предупредил, что за последние восемь недель по меньшей мере 170 000 человек умерли во всем мире из-за коронавируса.

Глава ВОЗ призвал к полной вакцинации групп риска, увеличению тестирования и раннему использованию противовирусных препаратов, расширению лабораторных сетей и борьбе с дезинформацией о пандемии.

«Мы продолжаем надеяться, что в следующем году мир перейдет к новой фазе, когда мы сократим госпитализацию и смертность до самого низкого возможного уровня», — сказал он.

В тему: Штамм коронавируса Кракен проник в Украину.