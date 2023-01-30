Северная Корея поставила ракеты для ЧВК «Вагнер», — Столтенберг

Главное: По словам Йенса Столтенберга, КНДР поставила ракеты для ЧВК «Вагнер». Северная Корея продолжает свое провокационное и дестабилизирующее поведение, включая беспрецедентные ракетные испытания, отметил генсек НАТО.

Детали: Северная Корея поставила ракеты для российских наемников из ЧВК «Вагнер», которые участвуют в войне против Украины. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления перед студентами Сеульского университета, сообщается на сайте Альянса в понедельник, 30 января.

«Северная Корея поставила ракеты российской группе Вагнера, еще больше разжигая агрессивную войну России против Украины. Президент Путин начал войну почти год назад, чтобы взять под контроль страну и лишить людей свободы. В ответ НАТО и союзники по НАТО, а также наши партнеры по всему миру, включая Южную Корею, осудили эту незаконную и неоправданную войну. И мы оказываем Украине беспрецедентную помощь», — сказал Столтенберг.

Генсек альянса убежден, что эта поддержка имеет большое значение для украинцев, «помогая им не только выжить, но и оттеснить российского захватчика, и освободить свою территорию».

«Мы должны поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Потому что, если президент Путин победит, ему и другим авторитарным лидерам станет ясно, что они могут добиться желаемого с помощью силы. Это сделало бы мир более опасным, а нас — более уязвимыми», — подчеркнул он.

Столтенберг констатировал, что «то, что происходит в Европе, имеет значение для Индо-Тихоокеанского региона, и то, что происходит здесь, в Азии, имеет значение для НАТО».

Среди существующих генсек назвал угрозу, исходящую от Северной Кореи, которая «продолжает свое провокационное и дестабилизирующее поведение, включая беспрецедентные ракетные испытания, прошедшие за последний год, а также продолжающуюся ядерную деятельность и риторику вопреки резолюциям Совета Безопасности ООН».

«Это представляет собой явную и непосредственную угрозу для Республики Корея, всего региона и международного мира и безопасности», — добавил генсек, призвав Пхеньян прекратить «свои провокации и полностью соблюдать международное право».

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