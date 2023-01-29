Израиль & Иран: война отменяется

Главное: Похоже, сообщения о крупномасштабной войне Израиля и Ирана было фейком. Минобороны Ирана отрицает крупный ущерб от ночной атаки неизвестных беспилотников по провинции Исфахан.

Детали: Понемногу проясняется ситуация с «вторжением» Израиля в Иран. Многие СМИ пишут о том, что это фейк. Но при этом есть факт атак на стратегические предприятия Ирана. Впрочем, Минобороны Ирана отрицает крупный ущерб от ночной атаки неизвестных беспилотников по провинции Исфахан.

Министерство сообщило, что один из трех беспилотников, атаковавших комплекс по производству военного оборудования, был сбит системой ПВО. Два других взорвались после того, как попали в специальные ловушки. Заявляется, что в результате нападения никто не пострадал, а лишь нанесены незначительные повреждения крыше военного объекта.

В Исфахане также располагается крупный нефтеперерабатывающий завод, авиастроительный завод, база ВВС Ирана, а также ядерный реактор и мощности для производства ядерного топлива.