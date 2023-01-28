Германия исключает отправку в Украину боевых самолетов

Главное: Германия не ведет речь о поставках Украине боевых самолетов. Но союзники продолжают такие переговоры.

Детали: В Германии вновь исключили поставки боевых самолетов в Украину, но при этом не отрицают, что союзники продолжают такие переговоры. Об этом заявила замглавы федерального правительства Кристин Хоффманн на брифинге.

По ее словам, о поставках боевых самолетов «речь не идет», и это якобы четкая позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца.

В то же время Хоффманн не стала опровергать, что союзники продолжают переговоры о передаче Украине истребителей.

Представительница федерального правительства Германии вновь отметила, что «ФРГ и НАТО не являются стороной войны, которую Россия ведет против Украины».

Стоит отметить, согласно официальным данным, у немецкой армии нет американских самолетов F-16, которые планирует получить Украина.

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