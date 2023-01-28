Стала известна новая ориентировочная дата боя Усик — Фьюри

Главное: Боксерский поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри не состоится в конце февраля - начале марта. Бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе будет перенесен на конец апреля.

Детали: Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик и обладатель пояса WBC Тайсона Фьюри не встретятся в конце февраля.

Промоутер украинского боксера Александр Красюк поделился подробностями организации боя. По словам функционера, титульный поединок пришлось перенести и он должен пройти в конце апреля.

«До Нового года мы планировали объявить поединок, который должен был состояться в начале марта. Однако жизнь внесла определенные коррективы, и имели место такие обстоятельства, что конец апреля является для нас более оптимальной датой, чем начало марта. Так что мы сейчас интенсивно работаем над датой и контрактом. Думаю, в начале февраля мы должны объявить бой», — сказал Красюк в интервью Luckypunch.net.

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