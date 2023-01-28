Скандального депутата Тищенко «выперли» из партии из-за отдыха на Тайланде во время войны

Главное: Депутата «Слуги народа» Николая Тищенко уволили с должности зампредседателя фракции «Слуга Народа» и исключили из партии после того, как он отправился в Тайланд.

Детали: Депутата «Слуги народа» Николая Тищенко уволили с должности заместителя председателя фракции «Слуга Народа» и исключили из партии после того, как он отправился в Тайланд якобы на встречу с украинцами. Об этом сообщила представитель партии Юлия Палийчук.

О том, что Николай Тищенко уехал в Тайланд стало известно после заявления пресс-службы посольства Украины в Таиланде о запланированной встрече депутата в Бангкоке с украинской общиной, которая состоится в пятницу, 27 января, в гостинице «Novotel» в столице Таиланда Бангкоке.

Отметим, что еще до депутатства Тищенко заявлял, что их семья «имеет традицию зимовать в теплых краях», в частности, чаще всего это был Тайланд.

В тему: Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 января народные депутаты и другие чиновники могут покидать территорию Украины во время военного положения исключительно в служебные командировки.