Украина получит от Бельгии крупнейший пакет военной помощи

Главное: Бельгия выделила крупнейший пакет помощи для ВСУ. Украина должна быть в состоянии защитить себя от жестокой российской агрессии, отметил премьер-министр Бельгии.

Детали: Премьер-министр Бельгии Александр де Кро заявил об усилении военной поддержки Украины и предоставлении наибольшего на сегодняшний день пакета помощи. Об этом он написал в Twitter в пятницу, 27 января.

«Украина должна быть в состоянии защитить себя от жестокой российской агрессии. Вот почему Бельгия усиливает военную поддержку Украины, предоставляя самый большой на сегодняшний день пакет помощи. Украина победит в этой войне. Наша безопасность и наши ценности также находятся под угрозой», — заявил премьер.

В свою очередь газета HLN со ссылкой на того же Александра де Кро сообщает, что речь идет о пакете на общую суму 92 млн евро.

«В целом наша страна уже предоставила (Украине) военной помощи на 146 млн евро. Сегодня Совет министров принял решение направить Украине новый пакет военной помощи на 92 миллиона евро», — заявил он.

По словам министра обороны Бельгии Людевин Дедондер, речь идет о ракетах для ПВО, противотанковых ракетах, пулеметах, гранатах, боеприпасах, грузовиках и бронированных автомобилях.

Она добавила, что часть из этого будет взята со складов Минобороны Бельгии, а часть — закуплена у частных компаний.

Также Бельгия выделяет 69 млн евро гуманитарной помощи для Украины.

Кроме того, Александр де Кро отметил, что в Бельгии уже были заморожены российские активы на сумму 58 млрд евро.

«В настоящее время проводится расследование, чтобы определить, как эти деньги могут быть использованы для реконструкции в Украине», — отметил он.

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