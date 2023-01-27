В Украине появятся новые автомобильные номера

Главное: В Украине будут выдавать автомобильные номера нового образца. Номера авто, которые оформляют онлайн или через приложение Дія будут использовать такие обозначения ED, DC, DI, PD.

Детали: Владельцы зарегистрированных автомобилей получат новые номера. Об этом сообщает МВД.

Отмечается, что номерные знаки автомобилей, которые оформляют онлайн или через приложение Дія, вместо первых двух букв, обозначаемых регион, будут использовать такие обозначения:

ED, DC — для авто, оформленных с применением средств электронного кабинета водителя функциональной подсистемы Единого государственного реестра единой информационной системы МВД;

DI, PD — для авто, оформленных через Единый государственный веб-портал электронных услуг, в частности с использованием Дії.

В тему: В Украине водительские права будут выдавать по-новому.