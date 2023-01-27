Синоптики рассказали, какой будет погода в феврале

Главное: Последний месяц зимы в Украине будет теплее, чем обычно. А осадки ожидаются в пределах нормы.

Детали: В феврале 2023 года средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах от 3° мороза до 2° тепла, что 1,5-2° выше нормы. Об этом 27 января сообщил Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, месячное количество осадков составит 29-83 мм, что в пределах нормы.

По данным многолетних климатических наблюдений, средняя температура воздуха в феврале составляет 0-6° мороза, на юге и Закарпатье местами 1-4° тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха в последний месяц зимы — 15-39° мороза, абсолютный максимум — 12-24° тепла, на юге и юго-западе — до 24° тепла.

Среднее месячное количество осадков в феврале составляет 22-89 мм, в Карпатах до 108 мм.

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