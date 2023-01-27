Омбудсмен рассказал, сколько украинских детей находится в РФ

Главное: На территории РФ находится более 14 тысяч украинских детей. Российская сторона не предоставляет информацию о вывезенных детях и не разрешает украинской стороне их возвращать.

Детали: Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека верифицировал пребывание на территории России более 14 тысяч украинских детей, однако их общее количество может быть намного больше. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец в интервью Суспильному.

«У нас есть данные, что в России находится более 14 тысяч украинских детей. Это те, которых удалось верифицировать. На самом деле, я предполагаю, таких детей может быть более 150 тысяч», — отметил он.

По словам омбудсмена, российская сторона не предоставляет информацию о вывезенных украинских детях и не разрешает украинской стороне их возвращать.

Как рассказал Лубинец, уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова сообщила ему, что у нее есть список украинских детей, которые хотят вернуться в Украину, но предоставить конкретную информацию отказалась.

Сколько всего гражданских лиц сейчас находится на территории РФ, точно не известно.

«Но количество поступивших в Офис омбудсмена обращений за последние полгода, касавшиеся именно содержания гражданских, составляет более 20 тысяч. То есть можем констатировать, что как минимум 20 тысяч граждан взрослого возраста находятся в России», — отметил Лубинец.

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