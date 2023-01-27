В столице фонд Предстоятеля УПЦ передал зимнюю одежду военным теробороны

Воздушные силы анонсировали создание в Украине сети универсальных аэродромов
ЕС на полгода прoдлил санкции против России
МВФ может выделить Украине очень большие деньги
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 124 710 солдат
Жертвами ракетного удара России стали 11 человек
Киев возвращается к графикам отключений
Нацбанк прогнозирует замедление инфляции в Украине
Стало известно, когда Германия передаст Украине танки Leopard 2
Минэнерго оценило ситуацию после сегодняшнего ракетного удара
Жертвой российской ракеты на Киев стал человек