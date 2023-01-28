Названа страна, в которой голодает половина населения

Главное: В Афганистане голодает половина населения страны. Данные ООН.

Детали: Представитель продовольственного агентства ООН в Кабуле Филипп Кропф заявил о катастрофической ситуации в Афганистане. По его данным, почти половина населения страны сейчас ежедневно голодает.

Информируется: «В стране с населением 40 миллионов человек, семь миллионов детей в возрасте до пяти лет и их матерей недоедают».

Сообщается, что захват власти талибами в августе 2021-го года привел к тому, что миллионы людей оказались за чертой бедности, а международная помощь прекратилась.

Резюмируется, что жители Афганистана не умирают от голода, но у них не осталось ресурсов для предотвращения гуманитарного кризиса.

В тему: Беспилотник атаковал образовательный центр в Афганистане – погибли десятки людей.