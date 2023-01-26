Жертвами ракетного удара России стали 11 человек

Главное: В результате сегодняшних террористических атак РФ погибли 11 человек. Еще столько же получили ранения.

Детали: В результате 13 массированного ракетного удара и 15 атаки дронами российских агрессоров в Украине погибли не менее 11 человек. Об этом сказал пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий, сообщает РБК-Украина в четверг, 26 января.

«Сегодня в результате террористических атак РФ как дронами, так и ракетами были удары в 11 областях. Пострадали 11 человек и погибли тоже 11 человек. Это информация по состоянию на 15:00», — сказал он.

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