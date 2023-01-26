Священники Киевской епархии УПЦ доставили 11 тонн гумпомощи в Бахмут

Главное: Духовенство Киевской епархии Украинской Православной Церкви доставило гуманитарный груз в Бахмут и близлежащие населенные пункты Донецкой области.

Детали: К гуманитарной миссии присоединились священники Макаровского и Бородянского викариатств: протоиерей Иоанн Немеш, протоиерей Борис Ковальчук, иерей Олег Король, иерей Петр Лисиченко и неравнодушные прихожане Украинской Православной Церкви, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на mitropolia.kiev.ua.

Совместными усилиями было собрано более 11 тонн груза, включающего в себя теплые вещи, медикаменты, средства личной гигиены, питьевую воду, свечи, газовые грелки, печки-буржуйки, кровати.

Как сообщалось ранее, священники и верующие более 30 столичных храмов Украинской Православной Церкви собрали гуманитарный груз для краматорских больниц и госпиталей в зоне боевых действий.

Верующие храмов Киева приобрели и пожертвовали более 500 комплектов постельного белья, было закуплено 0, 5 км ткани и сшито 300 простыней, приобретено более 1 тыс. пар носков, теннисок, свитеров, другой одежды, которая нужна бойцам, находящимся в госпиталях.

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