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Новости > Российских спортсменов могут допустить к Олимпиаде. Украина грозит бойкотом соревнований

Российских спортсменов могут допустить к Олимпиаде. Украина грозит бойкотом соревнований

Александр Панько
26.01.23 16:09
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Российских спортсменов могут допустить к Олимпиаде. Украина грозит бойкотом соревнований

Главное: Российских спортсменов могут допустить к Олимпиаде. Но есть ряд условий.

Детали: Накануне состоялось заседание Исполкома Международного олимпийского комитета (МОК). Ключевым вопросом были санкции в отношении российских и белорусских спортсменов.

По итогам заседания МОК выпустил релиз, в котором сообщил о готовности допустить российских спортсменов к соревнованиям при соблюдении нескольких условий:

— выступление в нейтральном статусе — без национальных флага, гимна и другой символики;

— спортсмен не должен быть замечен в активной поддержке войны в Украине;

— регулярное прохождение допинг-тестов.

«Ни один спортсмен не должен быть лишен права участвовать в соревнованиях только из-за его паспорта», — сказано в заявлении МОК. Комитет будет проводить индивидуальные проверки каждого спортсмена, прежде чем давать ему право участвовать в соревнованиях.

Украина выступает категорически против допуска на соревнования российских и белорусских атлетов. И в случае разрешения атлетам из стран-агрессоров участвовать в Олимпийских играх в Париже, отечественные спортсмены могут бойкотировать турнир. Об этом сообщил президент НОК Вадим Гутцайт.

«В рамках консультаций, организованных МОК, к сожалению, вопрос допуска россиян и белорусов поднимался большинством МОКов. Украина и некоторые государства-партнеры, бравшие слово, выступили против этого до завершения агрессии россии. Для всего украинского спортивного сообщества — это принципиальный вопрос! В этом нас поддерживает и Президент нашего государства, и все общество», — отметил он.

«Часть международных федераций возмутилась попыткой МОК продвигать возвращение россиян и белорусов. Их лидеры игнорировали приглашение на Олимпийский саммит и заявили о своей позиции на соответствующих консультациях МОК. Недопустима такая ситуация и для нашего государства. Мы обращались и будем обращаться ко всем международным организациям, которые могут повлиять на ситуацию и к мнению которых могут прислушаться члены МОК. Наша позиция неизменна: пока в Украине идет война, российских и белорусских спортсменов не должно быть на международных соревнованиях! В настоящее время идет работа по дальнейшим возможным шагам и первоочередным мерам для продления санкций и недопуска россиян и белорусов к международным соревнованиям. Если нас не услышат, я не исключаю возможности, что мы будем бойкотировать и откажемся от участия в Олимпиаде», — написал Гутцайт в Facebook.

В тему: Макрон хочет видеть в Париже российских и белорусских спортсменов.

Тэги: Украинский прорыв, Россия-Украина, Олимпийский комитет, Международный олимпийский комитет, Олимпиада-2032, война в Украине

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