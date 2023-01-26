Нацбанк прогнозирует замедление инфляции в Украине

Главное: По итогам нынешнего года в Украине прогнозируется замедление инфляции. Этому будут способствовать сохранение жестких монетарных условий, снижение мировой инфляции и слабый потребительский спрос в условиях отключений электроэнергии.

Детали: Национальный банк прогнозирует замедление инфляции до 18,7% по итогам 2023 года. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный на брифинге по вопросам монетарной политики в четверг, 26 января.

«Национальный банк прогнозирует замедление инфляции до 18,7% в 2023 году. Этому будут способствовать сохранение жестких монетарных условий, снижение мировой инфляции и более слабый потребительский спрос в условиях отключения электроэнергии», — сообщил Пышный.

На 2024 год Нацбанк прогнозирует дальнейшее замедление темпов инфляции — до 10,4% (в предыдущем прогнозе речь шла об инфляции ниже 10%), а на 2025 год — 6,7%.

«Основной вклад в инфляцию в эти годы будет иметь административный компонент из-за необходимости приведения тарифов на жилищно-коммунальные услуги к рыночным уровням», — пояснили в Нацбанке.

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