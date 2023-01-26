Названа дата проведения заседания «Рамштайн-9»

Главное: Следующая встреча в формате «Рамштайн» состоится 14 февраля. Она будет посвящена поставкам авиации для ВСУ, утверждали в Офисе президента.

Детали: Заседание контактной группы по обороне Украины, организованное США, состоится в штаб-квартире НАТО 14 февраля, сообщается на сайте Альянса в четверг, 26 января.

Заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны состоится 14-15 февраля 2023 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Заседание пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, говорится в сообщении.

13 февраля генеральный секретарь НАТО примет участие в пресс-конференции накануне встречи.

Также в сообщении указывается, что отдельное заседание Контактной группы по обороне Украины, организованное США, пройдет в штаб-квартире НАТО 14 февраля.

После прошлого заседания в Офисе президента заявляли, что «Рамштайн-9» будет «авиационным».

В тему: Партнеры Украины работают над поставкой истребителей F-16.