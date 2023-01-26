Минэнерго оценило ситуацию после сегодняшнего ракетного удара

Главное: По всей Украине во время сегодняшнего ракетного удара были введены аварийные отключения. Но постепенно возвращаются плановые графики ограничений.

Детали: В ночь на четверг и утром 26 января российские агрессоры нанесли 13 ракетный удар и провели 15 атаку дронами по энергосистеме Украины. Ситуация серьезная, но возвращаются плановые графики ограничений, сообщает «Укрэнерго».

«Есть попадание и повреждение оборудования в южном, центральном, юго-западном регионах. В Днепровском регионе на одном из энергообъектов уничтожено основное высоковольтное оборудование», — говорится в сообщении.

Указано, что есть проблемы с энергопитанием, вызванные обстрелами, на юге, в том числе и в Одесской области. По всей Украине во время атаки были введены аварийные отключения. Но в настоящее время постепенно возвращаются плановые графики ограничений.

«Дефицит в системе значителен. До всех областей доведены лимиты потребления», — добавили в компании.

Глава Минэнерго Герман Галущенко в Facebook сообщил, что после ракетного удара самая сложная ситуация наблюдается в Киевской, Одесской и Винницкой областях.

«Благодаря отличной работе ПВО сбито большое количество ракет. К сожалению, есть попадания в объекты энергетической инфраструктуры. Введены аварийные отключения. Самая сложная ситуация сейчас в Киевской, Одесской и Винницкой областях», — написал Галущенко.

Он заверил, что сейчас энергетики работают, чтобы как можно скорее возобновить энергоснабжение.

В тему: В четверг, 26 января, вся Украина и, в частности, Киев вновь подверглась ракетному удару со стороны России.