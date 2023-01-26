В ООН рассказали, как война обрушила украинскую экономику

Главное: Война больно ударила по экономике Украины. Обвалила ее более чем на треть.

Детали: Идущая в Украине война обвалила экономику нашей страны более чем на 35%. Об этом говорят в ООН.

Сообщается, что ежемесячный дефицит бюджета оценивается в пять миллиардов долларов.

Подчеркивается, что, несмотря на то, что в этом году ЕС обещает выделить Украине 18 миллиардов евро, данных средств может быть недостаточно.

Информируется, что перспективы украинской экономики в 2023-2024-х годах очень неопределенны и будут зависеть от многих факторов, в частности, от прекращения боевых действий и начала восстановительных работ.

Сообщается: «Экономика Украины сократилась на более чем 35% в 2022-м году из-за массового разрушения инфраструктуры, в частности железнодорожного и других сообщений с соседними странами, дорожной сети и мостов. Нарушена производственная и торговая деятельность, есть большие потери рабочей силы из-за миграции или призыва в армию».

Отмечается, что на экономику нашей страны оказывают существенное влияние атаки на объекты энергетической инфраструктуры, блокирование портов и повреждение металлургических заводов.

Резюмируется, что прямое монетарное финансирование НБУ обеспечило покрытие около трети общих потребностей государственных расходов: это привело к истощению валютных резервов, что подтолкнуло Украину к девальвации национальной валюты.

В тему: Украина и ЕС подписали меморандум на 18 миллиардов евро помощи.