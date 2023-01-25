У Украины будет все для возвращения своих территорий, — ОПУ

Главное: Андрей Ермак уверен, что Украина получит все необходимое вооружение от Запада. Украина во многом рассчитывает на помощь западных союзников, которые обещали помочь Киеву с военной техникой.

Детали: Украина получит все для возвращения своих территорий и контрнаступления. Об этом во вторник, 24 января, сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

«Все у нас будет. Все для возвращения наших территорий и контрнаступления. И танкисты будут довольны, и артиллеристы, а впоследствии — и пилоты», — отметил он.

Ермак подчеркнул, что сейчас вся команда президента работает над этим с партнерами.

«Все будет», — добавил он.

В тему: Немецкие издания заявили, что Берлин одобрил поставки для Вооруженных сил Украины своих основных боевых танков.

Партнеры Украины работают над поставкой истребителей F-16.