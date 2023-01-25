В Крыму произошло дикое преступление

Главное: В Крыму мужчина убил собственную бабушку. Он задушил ее полотенцем.

Детали: Дикое преступление произошло в аннексированном Россией Крыму. В селе Левадки Симферопольского района пьяный 33-летний мужчина убил собственную бабушку.

Известно, что горе-внук задушил 78-летнюю женщину полотенцем.

Местные правоохранители говорят, что трагедия произошла 17 января, когда нетрезвый мужчина приехал к ней в гости, после чего между родственниками возник конфликт, который завершился трагедией.

Убийцу уже задержали в Евпатории. Он признал свою вину. Теперь ему светит пятнадцать лет тюрьмы.

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