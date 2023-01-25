Клуб украинского футболиста выставили на продажу

Главное: «Эвертон» выставили на продажу. Цена клуба – 500 миллионов фунтов.

Детали: Ирано-британский бизнесмен Фархад Мошири выставил на продажу футбольный клуб «Эвертон», цвета которого защищает украинский защитник Виталий Миколенко. Как пишет издание The Guardian, цена вопроса – 500 миллионов фунтов.

Известно, что толстосум пытался найти внешние инвестиции, чтобы улучшить ситуацию в клубе, но желающих помочь финансово не нашлось, после чего он решил продать его.

Подчеркивается, что рассматриваются предложения продажи как части, так и всего клуба целиком.

Отмечается, что Фархад Мошири хотел бы вернуть деньги, которые он вложил в новый стадион, который строится в доке Брэмли-Мур.

В публикации говорится, что в клуб бизнесмен потратил на «Эвертон» 700 миллионов фунтов, купив более полусотни футболистов.

В то же время выручка клуба составила лишь 400 миллионов фунтов.

Нынешний сезон является для «Эвертона» провальным и команда занимает в АПЛ 19-е место.

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