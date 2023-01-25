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Новости > Зеленский подписал закон об усилении ответственности для военнослужащих

Зеленский подписал закон об усилении ответственности для военнослужащих

Александр Панько
25.01.23 09:26
103
Зеленский подписал закон об усилении ответственности для военнослужащих

Главное: Для украинских военнослужащих усилили ответственность. Закон подписал Владимир Зеленский.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №8271, принятый Верховной Радой. Документ усиливает ответственность для военнослужащих.

Напомним, что данный законопроект был принят парламентом еще 13 декабря.

Известно, что нормативно-правовой акте усиливает наказание военных за нарушение дисциплины.

Закон запрещает судам смягчать наказание военным за непослушание, неисполнение приказа, угрозы начальнику или насилие против него, дезертирство, самовольное покидание воинской части или поля боя.

Также были увеличены сроки и штрафы за нарушения, вводится осмотр военной службой правопорядка резервистов и военнообязанных на факт опьянения.

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 123 080 солдат.

Тэги: общество, ВСУ, Владимир Зеленский, новости Украины

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