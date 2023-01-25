Зеленский подписал закон об усилении ответственности для военнослужащих

Главное: Для украинских военнослужащих усилили ответственность. Закон подписал Владимир Зеленский.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №8271, принятый Верховной Радой. Документ усиливает ответственность для военнослужащих.

Напомним, что данный законопроект был принят парламентом еще 13 декабря.

Известно, что нормативно-правовой акте усиливает наказание военных за нарушение дисциплины.

Закон запрещает судам смягчать наказание военным за непослушание, неисполнение приказа, угрозы начальнику или насилие против него, дезертирство, самовольное покидание воинской части или поля боя.

Также были увеличены сроки и штрафы за нарушения, вводится осмотр военной службой правопорядка резервистов и военнообязанных на факт опьянения.

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