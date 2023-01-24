Штамм коронавируса Кракен проник в Украину

Главное: Штамм коронавируса Кракен выявили в Украине. Зафиксировали в Сумской области.

Детали: в Украине впервые зафиксировали штамм коронавируса XBB.1.5, известный как Кракен. Об этом сообщает министерство здравоохранения.

Информируется: «Случай заражения был зафиксирован в Сумской области у человека, не прошедшего курс вакцинации против коронавируса».

Стоит пояснить, что в ВОЗ считают, что Кракен не имеет специфических мутаций, которые могли бы делать его более опасным, чем другие субварианты

Эксперты говорят, что, по сравнению с другими штаммами, XBB.1.5 наиболее эффективно уклоняется от иммунного ответа человека и способен вызвать серьезные заболевания у пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

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