Штамм коронавируса Кракен проник в Украину

Главное: Штамм коронавируса Кракен выявили в Украине. Зафиксировали в Сумской области.
Детали: в Украине впервые зафиксировали штамм коронавируса XBB.1.5, известный как Кракен. Об этом сообщает министерство здравоохранения.
Информируется: «Случай заражения был зафиксирован в Сумской области у человека, не прошедшего курс вакцинации против коронавируса».
Стоит пояснить, что в ВОЗ считают, что Кракен не имеет специфических мутаций, которые могли бы делать его более опасным, чем другие субварианты
Эксперты говорят, что, по сравнению с другими штаммами, XBB.1.5 наиболее эффективно уклоняется от иммунного ответа человека и способен вызвать серьезные заболевания у пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.
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