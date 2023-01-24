В Польше активно готовят временное жилье для украинских беженцев

Главное: В Польше подготовили временное жилье для украинских беженцев. Для беженцев также передали более 750 зимних пальто, и зарегистрировали на денежную помощь более 2550 человек.

Детали: В Подкарпатском воеводстве (Польша), граничащем с Украиной, отремонтировали здания для украинских беженцев. Об этом сообщает УВКБ ООН.

Беженцы из Украины могут поселиться в Перемышле, Медыке, Радимно и Кросно. Всего временным жильем могут обеспечить 1384 человек.

Отмечается, что ремонт зданий был реализован благодаря поддержке Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) и партнерской организации CORE.

«Обеспечение теплого места для украинских беженцев зимой является первоочередной задачей. Польские власти и местные общины проявили чрезвычайную солидарность, чтобы достичь этого — в том числе в приемных центрах, куда впервые прибывают украинцы. Мы рады поддержать эти усилия», — заявил представитель UNHCR в Польше Кевин Аллен.

Кроме того, для беженцев в Подкарпатском регионе UNHCR и CORE передали более 750 зимних пальто, а также зарегистрировали на денежную помощь более 2550 беженцев.

Отметим, в Польше действует 28 пунктов приема беженцев из Украины. Первые из них появились в Люблинском и Подкарпатском воеводствах.

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