В ЧВК «Вагнер» стремительно заканчиваются завербованные зеки, — СМИ

Главное: Главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин завербовал около 50 тысяч заключенных и отправил их в Украину. На текущий момент их осталось в пять раз меньше.

Детали: В ЧВК «Вагнера» из 50 тысяч российских заключенных, которые были завербованы для участия в войне в Украине, осталось всего десять тысяч человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Русь сидящая» и российское издание «Meduza».

«По нашим данным, на конец декабря было завербовано 42-43 тысячи узников. Сейчас их, вероятнее всего, уже за 50 тысяч. Из них воюют на фронте десять тысяч, потому что все остальные либо убиты, либо трехсотые, либо пропали без вести, либо дезертировали, либо сдались в плен», — сказала глава благотворительного фонда «Русь сидячая» Ольга Романова.

По ее данным, из ЧВК заключенные «со страшной силой» начали дезертировать еще осенью. Многие из них бежали в Россию, взяв с собой оружие.

Романова также предположила, что основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин, «обещавший Путину выиграть войну», не ведет статистику о пропавших или дезертировавших заключенных, просто записывая их всех в список погибших. Об этом, в частности, могут свидетельствовать сообщения о том, что ЧВК возвращает родственникам заключенных пустые гробы.

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