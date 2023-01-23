Эстония высылает российского посла из страны

Главное: Эстония приняла решение выслать российского посла из страны. В знак солидарности с соседями Латвия объявила о понижении уровня дипломатических отношений с Россией.

Детали: Эстония высылает посла РФ из страны. Это стало ответным шагом на аналогичные действия Кремля 23 января. Об этом сообщает МИД Эстонии в Twitter.

"Мы придерживаемся принципа паритета в отношениях с Россией, что означает, что российский посол уедет тогда же, когда и эстонский посол из России«,- сказано в сообщении.

Также в знак солидарности с Эстонией Латвия объявила о понижении уровня дипломатических отношений с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в Twitter.

«В связи с продолжающейся грубой российской агрессией против Украины и в знак солидарности с Эстонией, Латвия снижает уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля, требуя от России ответных действий», — отметил он.

Ранее в понедельник стало известно, что Россия решила выслать посла Эстонии. В ведомстве Сергея Лаврова обвинили эту страну в «тотальной русофобии» и «культивирование враждебности» к России.

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