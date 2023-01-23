В Кремле в очередной раз высказались о невозможности переговоров с Украиной

Главное: В Кремле не видят условий для переговоров. Существует юридическое обоснование невозможности ведения переговоров со стороны Украины, утверждает Песков.

Детали: Переговоры между Украиной и Россией сейчас невозможны, поскольку для них нет условий. Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге в понедельник, 23 января.

«Никаких условий для этих переговоров нет в настоящий момент ни де-факто, ни де-юре», — ответил он на вопрос журналистов о возможности начала переговоров РФ и Украины.

«Мы слышим заявления из Киева, мы знаем юридическое обоснование невозможности ведения переговоров со стороны украинского режима, поэтому де-факто можно признать одно: никаких условий для таких переговоров нет», — заявил представитель российского режима.

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