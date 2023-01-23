На одесском пляже найден труп бывшего владельца рынка «Седьмой километр»

Главное: На одесском пляже нашли труп мужчины. Им оказался бывший владелец рынка «Седьмой километр» Виктор Добрянский-младший.

Детали: На одном из одесский пляжей нашли мертвым бывшего владельца рынка «Седьмой километр» Виктора Добрянского-младшего. В прошлом году его объявили в розыск. Об этом сообщает местной издание «Думская».

Тело мужчины нашли в понедельник утром на Трассе здоровья. Как рассказал источник издания в полиции, погибшим оказался внук основателя промтоварного рынка «Седьмой километр» Виктор Добрянский-младший.

По данным правоохранителей, бизнесмен накануне отдыхал в сауне на пляже, откуда ушел в одном нижнем белье. В настоящий момент причины его смерти неизвестны, сейчас правоохранители работают над этим.

Отмечается, что Добрянский с лета 2022 года находится в розыске по делу о противоправном завладении имуществом предприятия, легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, и подделке регистрационных документов (ст. 206-2, 209 и 205-1 УК Украины).

Согласно данным следствия, он якобы подделал договор купли-продажи компании «Виктор Д», которой принадлежит рынок «Седьмой километр». На тот момент собственником фирмы была его мать. Впоследствии суд признал этот документ недействительным.

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