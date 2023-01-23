ГУР оценило возможность РФ отрезать Украину от ЕС

Главное: На территории Беларуси нет той группировки войск РФ, о которой говорят российские аналитики. Вадим Скибицкий отметил, что нынешнюю группировку невозможно сравнить с той, которая была в феврале прошлого года.

Детали: Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий сообщил, что заявления РФ о подготовке к большой войне с целью отрезать Украину от Европы являются ничем иным, как информационной кампанией. Об этом он сказал в интервью Укринформу.

«Здесь я очень просто скажу. Если реально оценить, проводится мощная информационная кампания против нашего государства. Будут растягивать наши силы, будут пугать наше население. Вы же смотрите, как много именно российских аналитиков, которые сейчас работают за рубежом, говорят о 220 тысячах группировки на территории Беларуси, а совсем недавно говорили, что там развернуто 150 тысяч... На самом деле их нет там. Группировку, которая сейчас есть, невозможно сравнить с тем, что было в феврале прошлого года», — отметил Скибицкий.

По его словам, ВСУ готовы к любым действиям оккупантов.

«Мы готовы, там проведены проверки готовности подразделений, которые защищают северную границу нашего государства, подготовлены соответствующие оборонительные рубежи, развернута и усилена система ПВО, включая Киев. И если мы сбиваем сейчас вражеские крылатые ракеты, то, поверьте, сбивать вертолеты и самолеты — это гораздо проще», — заявил он.

В тему: Лукашенко пожаловался на жизнь.