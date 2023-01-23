Выяснилось, какие отели были разрушены в Украине во время войны

Главное: 12 отелей были разрушены в Украине во время войны. На 982 номера в общей массе.

Детали: Война в нашей стране ударила по отельному бизнесу. Были разрушены 12 объектов на 982 номера.

Об этом рассказал руководитель направления консультационных услуг в сфере недвижимости компании EY Ростислав Хома «Интерфакс-Украина».

Он поведал: «Большинство отелей находились на территориях, близких к боевым действиям или на которых непосредственно велись боевые действия. Это такие города, как Харьков, Чернигов, Херсон, Николаев, Киевская область и другие».

Отмечается: «Несмотря на то, что точной информации об общем количестве разрушенных или поврежденных гостиниц в Украине пока нет, среди тех, о которых заявлялось, публично насчитывается 12 гостиниц совокупным номерным фондом 982 номера».

Как информируется, среди пострадавших он указал ALFAVITO (Киев, 229 номеров), размещенные в Киевской области Grand Admiral Resort & SPA (64) и «Бабушкин Сад» (30), черниговский отель «Украина» (99 номеров), харьковские гостиницы «Харьков» (205) и SV Park (17), одесский Grande Pettine (91 номер), херсонский Play Hotel by Ribas (25), запорожский Sunrise Park (24), а также николаевские Reikartz River (98), «Ингул» (40) и «Николаев» (60).

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