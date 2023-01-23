Стало известно об ошеломляющих масштабах минирования Украины

Главное: Российская армия минирует территорию Украины. Почти 900 тысяч гектаров.

Детали: С начала войны российские войска активно минировали территорию Украины. Об этом информировал командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский.

Он сообщил, что россияне «успели заминировать около 680 тысяч гектаров на освобожденной в прошлом году части Херсонской области».

Отмечается: «Это только по приблизительным подсчетам. Еще 200 тысяч гектаров – заминированные участки Николаевской области. После деоккупации территорий, украинские специалисты сразу начинают их зачистку от взрывчатки».

Информируется: «Специалисты Сил обороны на таврическом направлении ежедневно выходят на охоту за смертоносным наследием агрессора. Они ежесекундно рискуют жизнью, чтобы вновь сделать безопасными освобожденные территории Украины. Этим мы кардинально отличаемся от врага».

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