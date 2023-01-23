В Александрии УПЦ передала помощь военным и детям-беженцам

Главное: На Кировоградщине духовенство Украинской Православной Церкви оказало помощь военным на передовую.
Детали: Защитникам передали продукты питания и окопные свечи, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.
На приходе и в дальнейшем планируется оказывать поддержку военным для выполнения поставленных задач.
Ранее митрополит Боголеп посетил семьи вынужденных переселенцев и раздали детям подарки в Приютовке.
При кафедральном соборе Покрова Пресвятой Богородицы Александрии для малоимущих организовали бесплатные обеды.
В тему: В Кропивницком храм УПЦ выдал 2 тысячи благотворительных обедов нуждающимся.